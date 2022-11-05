Haberler Haber Videoları İzmir'de Kiraz Belediyesi'nde WhatsApp krizi! CHP'lilerden AK Partili Belediye Başkanı Saliha Kutlu Özçınar'a küfür: "Babasının o... kızı!"

İzmir'de Kiraz Belediyesi'nde WhatsApp krizi! CHP'lilerden AK Partili Belediye Başkanı Saliha Kutlu Özçınar'a küfür: "Babasının o... kızı!"

İzmir'de Kiraz Belediyesi'nde WhatsApp krizi! CHP'lilerden AK Partili Belediye Başkanı Saliha Kutlu Özçınar'a küfür: "Babasının o... kızı!"
05.11.2022 13:20

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Son dakika haberi | İzmir'in Kiraz ilçesinde Belediye Meclisi'ni karıştıran bir skandal yaşandı. Belediye Başkanı Saliha Kutlu Özçınar ile CHP grubu arasında "WhatsApp krizi" patladı. Kiraz'daki CHP'lilerin WhatsApp grubunda kendisine hakaretler ettiğini söyleyen Başkan Özçınar Kutlu, CHP'li meclis üyesi Tevfik Dumanlıoğlu'na dönerek "Babasının o... kızı ne demek?" dedi. Dumanlıoğlu ise "onu ben yazmadım" diye yanıt verdi.

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Kiraz Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu idaresinde gerçekleştirildi. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde Başkan Özçınar Kutlu, CHP'li meclis üyelerini hedef aldı. Kiraz'da CHP'liler tarafından kurulan whatsapp grubunda kendisi ve babası hakkında hakaretler edildiğini ve bu konuşmaların kendilerine iletildiğini söyleyen Başkan Özçınar Kutlu, kendisine özür dilenmesini istedi.

*Fotoğrafta: Saliha Özçınar Kutlu

"ELİMİZDE GÖRÜNTÜLER VAR"
Sabah'ın haberine göre Özçınar Kutlu açıklamasında "Elimizde görüntüler var. Öncelikle esefle kınıyorum. Ben herkesten daha fazla erkeğim, bunu söyleyeyim. Benim grubumda, benim meclis üyelerim milletin karısı, kızı ya da başka birisine bir laf etse ben oraya gelir ağzıma geleni söyler, giderim. Hele ki ölen bir insanın babası hakkında, babası mezardan çıksa anasını bilmem nesine gibi konuşmalar gerçekten hiç yakışmadı" dedi.

SİZİN MÜDÜRÜNÜZÜN YAZDIKLARI NE OLACAK?
Bu esnada söz alan CHP'li belediye meclis üyesi Tevfik Dumanlıoğlu'nun "Peki sizin müdürünüzün yazdıkları ne olacak?" sorusuna yanıt veren Özçınar Kutlu, "Müdürümüze ben gerekli uyarıyı yaptım ve kaldırdı. Gitti ve özür diledi. Sizin gibi cevap verip bir de 'sizin müdürünüz bunu yaptı' demedi. Ben gerekli kişiye gönderttim, özrünü dilettim. Babasını o… kızı ne demek?" deyince Dumanlıoğlu "Onu ben yazmadım" yanıtını verdi.

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