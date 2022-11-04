İzmir Buca'daki depremde can kaybı var mı? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

Son dakika haberi! İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye deprem saat 03.29 sıralarında yerin 14.47 kilometre derinlikte gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir camiinin minaresinin yıkıldığını açıkladı. AFAD, en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntının gerçekleştiğini duyurdu. Sabah saatlerinde geldiği İzmir'de basın açıklaması yapan Bakan Soylu, "Yüksekten atlayan 3 kişiden birinin durumu ağır. Allah'a şükür şuana kadar can kaybı yok. 20 binada çatlak var." dedi.