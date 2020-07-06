İyi Partili Aylin Cesur'un skandal sözlerine Meclis'te sert tepki: Özür dilemeli

06.07.2020 21:24

İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur, Salda Gölü'nde gerçekleştirilen projeyi hedef aldı. Kurduğu cümleler kamuoyunda ve Meclis'te büyük tepki ile karşılandı. Birçok vekil Cesur'un skandal sözlerine tepki gösterdi.

Eleştiri sınırlarını aşan hatta hakaret içeren ifadeler Meclis'te infiale yol açtı. İyi Partili Aylin Cesur'un imza attığı skandala vekillerden tepkiler çığ gibi büyüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İyi Partili vekilin skandal sözleri üzerine "Son soru biz Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız. Vekilimize tavsiyemiz edebini korumasıdır. Çocuklarımıza örnek davranış sergilemesidir" diyerek tepkisini dile getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise "Yapıcı eleştiriye her zaman açığız ama bu dil kesinlikle kabul edilemez. O yüzden bu dili bu Meclis'ten uzaklaştırmamız lazım." dedi.

VEKİLLERDEN İYİ PARTİLİ İSME "ÖZÜR" ÇAĞRISI



Siyasetçiler milletvekillerinin topluma örnek olması gerektiği düşüncesinde hem fikir... Milletvekillerinin, İyi Partili Cesur'dan bu skandal sözleri sonrası özür dilemesini talep etti.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can; "Yaptığı çok çirkindir. İnşallah tashih eder, özür diler. Kabul etmek mümkün değil." dedi.

Alpay Özalan ise "Bu sözlerin geri alınmasını ve özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum." diyerek İyi Partili ismi özür dilemeye davet etti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı (Uzay Çatı) altında gerçekleşen kongrede söz alan Ispartalı milletvekili Aylin Cesur, Salga Gölü ile ilgili olarak "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız…" diyerek tepkilerin odağı olmuştu.

AYLİN CESUR'UN İLK SKANDALI DEĞİL



İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi tepki çekmişti.

Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz vermiş ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etmişti.

Aylin Cesur'un bu hareketi tepki çekerken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntülemişti.