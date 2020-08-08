İYİ Parti'den Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt

08.08.2020 10:32

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, konuk olduğu programda "Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Ağıralioğlu, "Biz İYİ Parti olarak bu siyasi hesaba ortak olmayacağız. Cumhur İttifakı içine girmeyiz" diyen Ağıralioğlu, "Güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi inşa edeceğiz derlerse ona İYİ Parti olarak katkı sağlayacağız" dedi.

Hem MHP Lideri Devlet Bahçeli , hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti cephesinden "Cumhur ittifakına katılır mısınız?" sorusuna yanıt geldi.

Habertürk ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Toptan her şeye ret cephesi değiliz. Memleketin hayrına olan işleri destekleriz. Ne AK Parti'nin düşmanı ne sayın Erdoğan'ın hasmıyız. Elinde büyük bir siyasi kuvvet varken ülkeyi bu duruma düşürmüş bir sistemin, siyasi hesabına ortak olmayacağız. Cumhur İttifakının içine girmeyiz. Sadece bu kötü sistemden, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş olursa bir katkı sağlarız" dedi.

BAHÇELİ'DEN SONRA ERDOĞAN DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı "Eve dön" çağrısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı: "Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek, en makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Hele hele HDP'yle, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir. Bu sıkıntı hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum."