İYİ Parti'de kaos sürüyor! TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: 8-10 vekil MHP'ye geçebilir

26.09.2020 00:31

İYİ Parti'de kurultay süreci kaosu da beraberinde getirdi. İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, partideki liste kriziyle ilgili konuştu. Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın hata yaptığını dile getiren Temizer, ''Bu hatanın bedelini mutlaka ödemelidir'' diyerek Koray Aydın'ı istifaya davet etti. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel "Teşkilatlarda Koray Aydın’ın gücü var, Meral Akşener’in işi kolay değil" yorumunu yaptı. Yiğitel, "8-10 milletvekilinin bu durumdan çok rahatsız olduğu bir şekilde partiye bu durumu ilettiği ifade ediliyor. Belki önümüzdeki dönem kapıyor aralarsa Sayın Bahçeli kapıyı aralasa 8-10 milletvekilinin MHP'ye geçebileceği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel İYİ Parti'deki kaos'u yorumladı.

Yiğitel "Teşkilatlarda Koray Aydın'ın gücü var, Meral Akşener'in işi kolay değil" yorumunu yaptı. Yiğitel, "8-10 milletvekilinin bu durumdan çok rahatsız olduğu bir şekilde partiye bu durumu ilettiği ifade ediliyor. Belki önümüzdeki dönem kapıyor aralarsa Sayın Bahçeli kapıyı aralasa 8-10 milletvekilinin MHP'ye geçebileceği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.