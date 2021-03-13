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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den itiraf gibi açıklama: Millet İttifakı bir projedir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den itiraf gibi açıklama: Millet İttifakı bir projedir!
13.03.2021 01:51
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Millet İttifakı projedir!
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı karşılaştıran Akşener, CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı'nı proje olarak nitelendirirken, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı için "et ve tırnak" benzetmesi yaptı.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı karşılaştıran Akşener, CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı'nı proje olarak nitelendirirken, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı için "et ve tırnak" benzetmesi yaptı.
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