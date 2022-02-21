Haberler Haber Videoları İşte madde madde marketler üzerinden oynanan kirli oyun! Önce döviz kuru sonra KDV hilesi

İşte madde madde marketler üzerinden oynanan kirli oyun! Önce döviz kuru sonra KDV hilesi

İşte madde madde marketler üzerinden oynanan kirli oyun! Önce döviz kuru sonra KDV hilesi
21.02.2022 10:22

OTOMATİK OYNAT

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Marketlerin önce dolar kuru daha sonra da KDV indirimi üzerinden yaptığı etiket oyunları vatandaşın cebini yaktı. Peki özellikle zincir marketlerin başını çektiği çetenin fiyat oyunlarının arkaplanı ne? Mesele sadece ticari kar mı? İşin siyasi boyutunda neler gizli? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, marketler üzerinden oynanan kirli oyunu canlı yayında madde madde ifşa etti.

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Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu temel gıdada KDV'nin indirildiğini duyurmuştu. Durumu fırsat bilen bazı zincir marketlerin yüzde 7'lik KDV indirimini fiyatlara yansıtmadığı, önce zam yapıp ardından sözde indirime gittiği bildirildi. Peki özellikle zincir marketlerin başını çektiği çetenin fiyat oyunlarının arkaplanı ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, marketler üzerinden oynanan kirli oyunu canlı yayında madde madde ifşa etti.

İŞTE FİYAT OYUNU

NE YAPILIYOR

Milyarlık cezalara rağmen aynı oyun devam ediyor

Yüzde 100'e varan karla fiyat şişiriliyor

Hakim konum ile piyasa bozuluyor

İndirime gidene baskı yapılıyor

Önce artış yapılıp KDV indirimi cebe atılıyor


NE AMAÇLANIYOR

Şişirilmiş etiketlerle kriz algısı oluşturuluyor

Devletin aldığı tedbirler yetersiz gösteriliyor

Ezilen üretici tarıma küstürülmek isteniyor

Muhalefet zamcıyı değil indirimi eleştiriyor

Kaos ile insanlar sokağa itiliyor


NE YAPMAK LAZIM

Denetim TİM'leri daha sıkı incelemeli

Cezalar mutlaka caydırıcı olmalı

Fahiş zam yapan ifşa edilmeli

Halkın cebiyle oynayandan alışveriş yapmamalı

Halka açık olan şirketleri SPK'da incelemeli

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