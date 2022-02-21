İşte madde madde marketler üzerinden oynanan kirli oyun! Önce döviz kuru sonra KDV hilesi

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu temel gıdada KDV'nin indirildiğini duyurmuştu. Durumu fırsat bilen bazı zincir marketlerin yüzde 7'lik KDV indirimini fiyatlara yansıtmadığı, önce zam yapıp ardından sözde indirime gittiği bildirildi. Peki özellikle zincir marketlerin başını çektiği çetenin fiyat oyunlarının arkaplanı ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, marketler üzerinden oynanan kirli oyunu canlı yayında madde madde ifşa etti.



İŞTE FİYAT OYUNU



NE YAPILIYOR



Milyarlık cezalara rağmen aynı oyun devam ediyor



Yüzde 100'e varan karla fiyat şişiriliyor



Hakim konum ile piyasa bozuluyor



İndirime gidene baskı yapılıyor



Önce artış yapılıp KDV indirimi cebe atılıyor





NE AMAÇLANIYOR



Şişirilmiş etiketlerle kriz algısı oluşturuluyor



Devletin aldığı tedbirler yetersiz gösteriliyor



Ezilen üretici tarıma küstürülmek isteniyor



Muhalefet zamcıyı değil indirimi eleştiriyor



Kaos ile insanlar sokağa itiliyor





NE YAPMAK LAZIM



Denetim TİM'leri daha sıkı incelemeli



Cezalar mutlaka caydırıcı olmalı



Fahiş zam yapan ifşa edilmeli



Halkın cebiyle oynayandan alışveriş yapmamalı



Halka açık olan şirketleri SPK'da incelemeli