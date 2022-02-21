İşte madde madde marketler üzerinden oynanan kirli oyun! Önce döviz kuru sonra KDV hilesi

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu temel gıdada KDV'nin indirildiğini duyurmuştu. Durumu fırsat bilen bazı zincir marketlerin yüzde 7'lik KDV indirimini fiyatlara yansıtmadığı, önce zam yapıp ardından sözde indirime gittiği bildirildi. Peki özellikle zincir marketlerin başını çektiği çetenin fiyat oyunlarının arkaplanı ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, marketler üzerinden oynanan kirli oyunu canlı yayında madde madde ifşa etti.
İŞTE FİYAT OYUNU
NE YAPILIYOR
Milyarlık cezalara rağmen aynı oyun devam ediyor
Yüzde 100'e varan karla fiyat şişiriliyor
Hakim konum ile piyasa bozuluyor
İndirime gidene baskı yapılıyor
Önce artış yapılıp KDV indirimi cebe atılıyor
NE AMAÇLANIYOR
Şişirilmiş etiketlerle kriz algısı oluşturuluyor
Devletin aldığı tedbirler yetersiz gösteriliyor
Ezilen üretici tarıma küstürülmek isteniyor
Muhalefet zamcıyı değil indirimi eleştiriyor
Kaos ile insanlar sokağa itiliyor
NE YAPMAK LAZIM
Denetim TİM'leri daha sıkı incelemeli
Cezalar mutlaka caydırıcı olmalı
Fahiş zam yapan ifşa edilmeli
Halkın cebiyle oynayandan alışveriş yapmamalı
Halka açık olan şirketleri SPK'da incelemeli