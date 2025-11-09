PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'da ilginç anlar kamerada: 1 kişi metronun üzerinde görüntülendi

İstanbul'da bir vatandaş durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlar şoke oldu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda ilginç anlar yaşandı. Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle metronun üzerine çıktı. Vatandaşı gören vatandaşlar ve yolcular şoke oldu. Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırdı. Şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz'da denizde erkek cesedi bulundu
Yalova'da mikserin altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Muğla'da dehşet anları! Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı
