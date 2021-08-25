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İstanbul için umutlandıran görüntü! Büyükçekmece Gölü'nde flamingolar yeniden görüntülendi

İstanbul için umutlandıran görüntü! Büyükçekmece Gölü'nde flamingolar yeniden görüntülendi
25.08.2021 12:45
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Her geçen yıl göçmen kuşların uğramaz olduğu İstanbul'da umutlandıran bir gelişme yaşandı. İstanbul'da göçmen kuşlar için hayati öneme sahip olan Büyükçekmece Gölü'nde flamingolar yeniden görüntülendi.


İstanbul'da göçmen kuşlar için hayati öneme sahip olan Büyükçekmece Gölü'nde flamingolar yeniden görüntülendi.

Büyükçekmece Gölü, bugünlerde, az sayıda flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Dinlenmek, beslenmek ve su ihtiyacını karşılamak için sulak ve sığ alanları tercih eden sürpriz konuklar gölde renkli görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 15 tane olan flamingo sürüsü havadan görüntülendi.

Mimarsinan ile Büyükçekmece arasında yer alan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresinde flamingoların bazıları beyaz bazıları da pembe renkleriyle dikkat çekiyor.

Genellikle Türkiye'de İzmir, Gediz Deltası'nda ve Konya Tuz Gölü civarında çok ciddi popülasyonların olduğu biliniyor.

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