Isparta’da motosiklet kazası: Batuhan öldü arkadaşı ağır yaralı! Kaza kamerada

Isparta’da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, sürücü Batuhan Uysal yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı İsmail Karabuğa ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karaağaç Mahallesi 105. Cadde ile 3927. Sokak kavşağında dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Hamit Er idaresindeki 32 ACL 705 plakalı hafif ticari araç ile Batuhan Uysal yönetimindeki 32 AFH 544 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrularak yola düştü.

2 kişi ağır yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü Batuhan Uysal ve arkasında yolcu olarak bulunan İsmail Karabuğa ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batuhan Uysal kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Batuhan Uysal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşı İsmail Karabuğa'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

