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HDP'li vekil Meral Danış Beştaş karantinaya uymadı

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş karantinaya uymadı

17.03.2020 21:05

Meclis genel kurulu HDP'nin başrolünde olduğu bir skandala daha ev sahipliği yaptı. Almanya'dan 8 Mart'ta dönen PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'de uygulanan 14 günlük karantina süresini geçirmeden TBMM'deki oturuma katıldı.


Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde başarıyla yürütülen koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanması istenen 14 günlük karantina süreci HDP'nin Grup Başkanvekil Meral Danış Beştaş tarafından delindi.



PANDEMİNİN MERKEZİ OLAN ALMANYA'DAN GELDİ
Koronavirüs salgını kapsamında tutuklular tahliye edilmeli diyen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, bir hafta önce pandeminin merkezi Almanya'da toplantılara, akabinde ise meclis çalışmalarına katıldı.

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