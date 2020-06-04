HDP’li Musa Piroğlu'ndan Meclis’te 'Gezi' tehdidi!

04.06.2020 18:43

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, TBMM kürsüsünde skandal açıklamalarda bulundu. Amerika’daki sokak hareketleri üzerinden Gezi vandalizmine atıfta bulunan Piroğlu, halkı açıkça sokağa davet etti. "Gezi’nin yarıda bıraktığını bu halk tamamlayacak, yeni bir Gezi’yi bekleyin’" sözleriyle tehdit savuran Piroğlu’na, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sert tepki gösterdi. Muş, "Gezi bir vandalizmdir. Gezi bir terör estirmedir. Gezi belediye otobüslerini yakma yıkmadır. Engelli vatandaşın simit tezgahını ters çevirip, vatandaşın dükkanını tuvalete çeviren haydutlardan oluşur." ifadelerini kullandı. CHP ve İYİ Partili isimler ise HDP’li Piroğlu’nun sözlerine tepkisiz kaldı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, TBMM kürsüsünde skandal açıklamalarda bulundu. Amerika'daki sokak hareketleri üzerinden Gezi vandalizmine atıfta bulunan Piroğlu, halkı açıkça sokağa davet etti. "Gezi'nin yarıda bıraktığını bu halk tamamlayacak, yeni bir Gezi'yi bekleyin'" sözleriyle tehdit savuran Piroğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sert tepki gösterdi. Muş, "Gezi bir vandalizmdir. Gezi bir terör estirmedir. Gezi belediye otobüslerini yakma yıkmadır. Engelli vatandaşın simit tezgahını ters çevirip, vatandaşın dükkanını tuvalete çeviren haydutlardan oluşur." ifadelerini kullandı. CHP ve İYİ Partili isimler ise HDP'li Piroğlu'nun sözlerine tepkisiz kaldı.