Haberler Haber Videoları HDP CHP ortaklığı analiz videosuyla ifşalandı! Mevzu sadece oy değil! İşte CHP'deki HDP sempatizanlığı...

HDP CHP ortaklığı analiz videosuyla ifşalandı! Mevzu sadece oy değil! İşte CHP'deki HDP sempatizanlığı...

HDP CHP ortaklığı analiz videosuyla ifşalandı! Mevzu sadece oy değil! İşte CHP'deki HDP sempatizanlığı...
17.03.2023 14:22

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6'lı koalisyonun ilk anından bu yana masa altında olan HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile birlikte sazı eline aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından HDP'den Genel Merkez'e davet gelmişti. Kılıçdaroğlu HDP'nin buyruğu yerine getirecekken görüşme tarihinin ''18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'' olarak özellikle seçilmesi tepkilere neden oldu ve bu sebeple görüşme ertelendi. Fakat CHP'nin HDP ile yakın teması seçim süreci ile başlamadı. CHP birçok kez PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin yanında yer almaktan çekinmedi. İşte mevzunun sadece seçim olmadığı HDP - CHP ortaklığına ilişkin analiz videosu...

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