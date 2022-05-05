HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 18 il için sarı uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Nevşehir, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun, Trabzon, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Nevşehir, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun, Trabzon, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

18 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller arasında Adana, Amasya, Çorum, Elazığ, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Kilis, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Osmaniye var.

SARI UYARI NEDİR: POTANSİYEL TEHLİKE

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.