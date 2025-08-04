Hatay’da ormanlık alanda hortum oluştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde, geçen ay yangın çıkan ormanlık alanda hortum meydana geldi. Oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Antakya'ya bağlı Serinyol Mahallesi'nde yaşandı. Geçen ay yangınla zarar gören ormanlık alanda aniden hortum oluştu. Doğa olayı, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Hortumu cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortum, kısa bir süre sonra yerleşim alanlarına ulaşmadan etkisini yitirerek dağıldı. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı olayla ilgili yetkililerden açıklama yapılmadı.