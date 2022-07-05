Haberler Haber Videoları Halısaha kavga haberi: Kaleden kaleye gol atan kaleciden ortalığı karıştıran el hareket! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Halısaha kavga haberi: Kaleden kaleye gol atan kaleciden ortalığı karıştıran el hareket! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Halısaha kavga haberi: Kaleden kaleye gol atan kaleciden ortalığı karıştıran el hareket! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
05.07.2022 11:30

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:31
Beykoz'daki orman yangınıyla...
Haber 00:59
ADAY YOK ALTIN GÜNÜ VAR!
Haber 01:33
60'tan fazla kurşun...
Haber 00:51
Bandırma'da kan donduran son!
Haber 02:36
Vapur kazası kamerada!
Haber 00:50
MSB'den Atmaca paylaşımı
Haber 05:31
Şehidin mesaj attığı arkadaşı...
Haber 01:54
Gürcistan sınırında 16...
Haber 01:24
NOKTA KONDU! Asgari ücret...
Haber 09:27
Kanal İstanbul'la ilgili flaş...
Haber 00:28
CHP'ye ve 6'lı masaya salvo
Haber 03:48
Babası yaşıyor diye biliyor!

Avcılar’da halı saha maçında kaleci, diğer kaleye gol attıktan sonra yaptığı el hareketi sonrası sahada gerginlik yaşandı. İki takım oyuncuları birbirine girerken, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları halı saha kamerasına yansıdı.

Haber Videoları

Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde iki grup maç yapmak için sahada bir araya geldi. Dostça başlayan maçın son anlarına girilirken sahadaki sporcular arasında gerginlik yaşandı.

Maçın bitmesine 5 dakika kala, kaleye gelen topu kontrol eden diğer takımın kalecisi topu karşı kaleye göndererek gol attı. Gol sevincini arkadaşlarıyla birlikte kutlayan kaleci, attığı gol sevinci sonrası yaptığı kol hareketine karşı takım oyuncuları tepki gösterdi.

FUTBOLU BIRAKIP KAVGAYA TUTUŞTULAR
İki takım arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Her iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Sahadaki sporculardan birisi aldığı darbeler sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Sporcular arasında yaşanan kavga halı sahada maçı izlemeye gelen vatandaşların sakinleştirmesiyle son buldu. Yaşanan o gergin anlar ise saniye saniye halı saha kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA