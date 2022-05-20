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Hakkari Yüksekovalı öğrenci Pi sayısıyla Türkiye rekoru kırdı

Hakkari Yüksekovalı öğrenci Pi sayısıyla Türkiye rekoru kırdı
20.05.2022 11:10

OTOMATİK OYNAT

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde lise öğrencisi Berat Yakar (16), 'Pi' sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını 26 dakikada ezbere okuyup Türkiye rekoru kırdı.

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Matematik dersini öğrencilere sevdirmek için başlatılan 'Matematik seferberliği' kapsamında, Yüksekova'da 'Pi' sayısı okuma etkinliği yapıldı.

İlçedeki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Berat Yakar, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını noter huzurunda 26 dakikada ezbere okuyup Türkiye rekoru kırdı.

'REKOR KIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
Çalışma sürecini anlatan Yakar, "Okulumuzun matematik öğretmeni Mehmet Çiçekli sayesinde Pi sayısını ezberledim.

Yaptığım çalışmada önce 500, sonra bin 500, en son 3 bin 600 basamağını ezberledim.

Yarışmada rekor kırdığım için çok mutluyum.

Bu konuda beni çalıştıran öğretmenime çok teşekkür ediyorum.

Okulumuzun idaresi tarafından getirilen noter huzurunda 26 dakika süreyle, 3 bin 600 basamağı doğru bir şekilde okuyarak Türkiye rekoru kırdım" dedi.

2017 yılında Sivas'ta, yine noter huzurunda yapılan denemede, 12'nci sınıf öğrencisi Burak Şahin, virgülden sonra 2 bin 17 basamağı 11 dakikada okumuştu.

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