PODCAST CANLI YAYIN
Hakkari Yüksekova’da bıçaklı saldırı: 21 yaşındaki Yusuf Babat hayatını kaybetti, 8 gözaltı

Hakkari Yüksekova’da bıçaklı saldırı: 21 yaşındaki Yusuf Babat hayatını kaybetti, 8 gözaltı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İpekyolu Caddesi yakınlarında bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Yusuf Babat, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cumartesi akşamı kanlı bir olay yaşandı. İlçenin en işlek güzergahlarından biri olan İpekyolu Caddesi üzerindeki küçük sanayi sitesi yakınlarında 21 yaşındaki Yusuf Babat, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Babat, çevredekilerin yardımıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, burada yoğun bakıma alındı.

Hastanede Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Günlerdir yaşam savaşı veren Yusuf Babat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Babat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hakkari'ye gönderildi. Ailesi ve yakınları, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk etapta 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere adliyeye getirildi.

Soruşturma Sürüyor

Polis ekipleri, saldırının nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. İlçede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Bunlar da Var

İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle