Hakkari Yüksekova’da bıçaklı saldırı: 21 yaşındaki Yusuf Babat hayatını kaybetti, 8 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cumartesi akşamı kanlı bir olay yaşandı. İlçenin en işlek güzergahlarından biri olan İpekyolu Caddesi üzerindeki küçük sanayi sitesi yakınlarında 21 yaşındaki Yusuf Babat, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Babat, çevredekilerin yardımıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, burada yoğun bakıma alındı.

Hastanede Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Günlerdir yaşam savaşı veren Yusuf Babat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Babat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hakkari'ye gönderildi. Ailesi ve yakınları, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk etapta 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere adliyeye getirildi.

Soruşturma Sürüyor

Polis ekipleri, saldırının nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. İlçede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için araştırmaların devam ettiği bildirildi.