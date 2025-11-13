Gürcistan'da yaşanan kazada şehit düşen Burak İbbiği'nin, lunaparkta ailesiyle eğlenirken kaydedilen görüntüleri ailesi tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde İbbiği'nin, büyük salıncağa binerken gülümsediği ve neşeli anlar yaşadığı görülüyor. Bu anlar, şehidin yakınlarını ve görüntüleri izleyenleri derinden etkiledi.

Çocukluk Hayali Askerlikti

Dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen İbbiği'nin, Kastamonu Üniversitesi Mekatronik Programı'ndan mezun olduktan sonra çocukluk hayali olan askerliğe yöneldiği öğrenildi.

Mesleğine tutkuyla bağlı olan genç astsubayın şehadet haberi, memleketi Çorum'da büyük üzüntüye neden oldu.

Yarın Çorum'da Defnedilecek

Şehit Burak İbbiği'nin cenazesinin yarın Çorum'da düzenlenecek askeri törenin ardından Çorum Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.