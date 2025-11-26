Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı rehine krizi!

Olay, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. Uzman çavuşluktan memurluğa geçen H.T., saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru tabancayla rehin aldı.

Bölgeye özel harekât sevk edildi

Binadan tek el silah sesi duyulmasının ardından üniversite çevresi boşaltıldı. Çok sayıda özel harekât polisi kampüse yönlendirildi; çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Rehine D.B.'nin yakınları da üniversiteye gelerek endişeli bekleyişe geçti.

5 saatlik müzakere sonunda teslim oldu

Yetkililerin 5 saate yakın süren ikna çalışmaları sonuç verdi. H.T. silahıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olurken, D.B. sağ olarak kurtarıldı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Saldırgan gözaltına alınırken, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da kampüse gelerek bilgi aldı.