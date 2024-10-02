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Google'dan Takvim.com.tr'ye dijital telif açıklaması
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Google'dan Takvim.com.tr'ye dijital telif açıklaması

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 23:02 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 23:02

Google Türkiye'nin 2021'de Google Oyun ve Uygulama Akademisi olarak başlattığı proje kapsamında etkinlikte bulunan Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Takvim.com.tr'den Nur Demir'in sorularını yanıtladı.

Dijital telifle ile soruya cevap veren Keteloğlu sürecin devam ettiğini belirterek, "Bizim dijital telif dediğimiz bizim yayıncılarla, dünyada yayıncılarla 300'den fazla yayıncı ile anlaşmamız var. Her ülke burada farklı farklı yaklaşımlar izliyor. Avrupa'da bir bu konuda çıkan Framework dediğimiz bir çerçeve var ve bu çerçeve doğrultusunda hareket ediliyor her ülke bunun çerçevesinde farklı farklı uygulamalar yapıyor. Aynı şekilde farklı ülkelerin de var. Kanadası Avusturalyası vs. Dolayısıyla biz burada daha çok her ülke için ve o ülkenin gerektirdiği yasalara uyumlu olarak hareket ediyoruz. Bu doğrultuda da bizim bir görüşmemiz oldu mecliste. Görüşmelerimizde devam ediyor. Dolayısıyla onlarla beraber çalışarak beraber şekillendireceğiz." dedi.

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