PODCAST CANLI YAYIN
Geri manevra yapan servis minibüsünün kadına çarptığı anlar kamerada
Haberler Haber Videoları

Geri manevra yapan servis minibüsünün kadına çarptığı anlar kamerada

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 22:21 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 22:21

Bursa'da geri manevra yapan servis minibüsü, sokaktan geçen kadının ayağını ezdi. O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde sokakta geri manevra yapan servis minibüsü sokaktan geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerken, ayağı servis minibüsünün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Elektrik direğine çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada: 1 yaralı
05.11.2024Salı
Kayseri'de 2 katlı binada yangın
05.11.2024Salı
PKK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
05.11.2024Salı
Levent'te AVM’nin güvenlik kulübesi alev alev yandı
05.11.2024Salı
Jandarma bir ayda 310 bin kişiyi sorguladı, aranması olan 820 kişi yakalandı
05.11.2024Salı
Bunlar da Var
Şırnak’ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı 02:29
Şırnak'ta 2 otomobil çarpıştı
05.11.2024Salı
Sahil yolunda silahlı kavga olay kamerada 00:23
Sahil yolunda silahlı kavga olay kamerada
04.11.2024Pazartesi
Batman’da ’DEM’li provokasyon! Devlete bela okuyup İsrail’i akladılar 00:39
Batman'da 'DEM'li provokasyon!
04.11.2024Pazartesi
Pendik’te feci kaza! TIR skuterli kızı ezdi! 00:10
Pendik'te kahreden görüntü! TIR skuterli kızı ezdi!
05.11.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA