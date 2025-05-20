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Gebze’de palet deposunda korkutan yangın
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Gebze’de palet deposunda korkutan yangın

Giriş Tarihi: 20.05.2025 01:38:02 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 01:40:53

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binlerce ahşap paletin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, saat 00.20 sıralarında Tavşanlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir palet deposunun açık alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve binlerce ahşap paleti etkisi altına aldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, paletlerin bulunduğu alanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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