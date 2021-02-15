Gara'da şehit edilen Aydın Köse'nin kuzeninden HDP ile PKK'ya: Ağlamayacağız, köpekleri sevindirmeyeceğiz

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Aydın Köse (35), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin yakınları teröre karşı tepki gösterirken bir yakınının, "Bu köpeklere kimse pabuç bırakmasın. Bu NATO devletleri Suriye'den Irak'tan elini çeksin. Biz ağlamayacağız, köpekleri sevindirmeyeceğiz. Ben de şehit olmak istiyorum" feryadı dikkat çekti.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse için Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tören düzenlendi.

Tören bölgesine tekbirlerle giderken yakınlarının verdiği tepki dikkat çekti.

FAHRETTİN ALTUN'DAN HDP'YE: SİZİ VE ÖRGÜTÜNÜZ PKK'YI SEVİNDİRMEMEK İÇİN AĞLAMIYORLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saçma iddialarla kendisini tehdit eden HDP'nin paylaşımını alıntılıyarak söz konusu feryadın görüntüsünü paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Gara'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Aydın Köse bugün memleketi Kahta'da dualarla uğurlandı. Akrabasının feryadı, içinde biraz insanlık kırıntısı kalmış olan herkesin yüreğinde iz bırakır. Siz hariç. Ama iyi izleyin. Sizi ve örgütünüz PKK'yı sevindirmemek için ağlamıyorlar."

Şehit Köse'nin amcasının oğlu "Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bu köpeklere kimse pabuç bırakmasın. Bu NATO devletleri Suriye'den Irak'tan elini çeksin. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz. Ben de 3 oğlum da şehit olmaya hazırız. PKK terör örgütünü sevindirmiyoruz. Biz köpekleri sevindirmeyeceğiz. Ben de şehit olmak istiyorum" dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan Pakdemirli'nin bir süre taşıdığı şehidin cenazesi, babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehit Köse'nin cenazesi, köydeki mezarlıkta toprağa verildi.