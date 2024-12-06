Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri görevine Türkiye’nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu. Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın bir deneyime sahip. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alınan bu karar, Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkin rolünün ve iş birliği odaklı diplomasi yaklaşımının başarılı sonuçlarından biridir. İş birlikleri ve destekleri için tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum." dedi.