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Feridun Sinirlioğlu AGİT'in Genel Sekreteri oldu!
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Feridun Sinirlioğlu AGİT'in Genel Sekreteri oldu!

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 17:55

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri görevine Türkiye’nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu. Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın bir deneyime sahip. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alınan bu karar, Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkin rolünün ve iş birliği odaklı diplomasi yaklaşımının başarılı sonuçlarından biridir. İş birlikleri ve destekleri için tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum." dedi.

Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının yeni Genel Sekreteri oldu!
Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri oldu!

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