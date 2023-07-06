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Esenyurt yangın son dakika! Akçaburgaz Mahallesi'nde Fabrika yangını!

Esenyurt yangın son dakika! Akçaburgaz Mahallesi'nde Fabrika yangını!
06.07.2023 15:30

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Son dakika haberleri...Esenyurt'ta askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4.katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Son dakika haberine göre Esenyurt'un Akçaburgaz Mahallesi'nde askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4.katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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