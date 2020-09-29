Ermenistan'a karşı saldırı düzenleyen Azerbaycan büyük darbe vermişti! Peki hangi ülke ordusu daha güçlü?

29.09.2020 01:31

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği kalleş saldırı sonrası bölgede tansiyon düşmüyor. Ermenistan'a Azerbaycan'ın karşı atağı çok daha ağır oldu. Peki, "Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? İki ülkenin askeri gücünü Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi Programında yorumladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği kalleş saldırı sonrası bölgede tansiyon düşmüyor. Ermenistan'a Azerbaycan'ın karşı atağı çok daha ağır oldu. Peki, "Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? İki ülkenin askeri gücünü Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi Programında yorumladı.



"İKİ TARAFIN KULLANDIĞI ÇOĞU SİLAH RUS MALI"

Azerbaycan nüfusuna göre baktığımızda Ermenistan'ın asker sayısının şişik olduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı baktığımızda bütün tanklar ve zırhlı araçlar Rus malı… Her iki tarafında da kullandığı topçu sistemleri Rus malı. Türkiye'den bazı zırhlı araçlar aldılar. Şunu da belirtelim aynı zamanda Azerbaycan İsrail'den de silah alıyor.







"AZERBAYCAN ORDUSU DAHA EĞİTİMLİ"

Şimdi burada tabi iki tarafında da kullandığı Rus uçakları ve helikopteri. Bir de burada zikredilmeyen çok daha önemli bir silah daha var. Ermenistan'ın elinde "İSKENDER" sınıfı orta menzilli geçen 550-600 kilometrelik büyük füzeler var ve bunlar nükleer harp atabiliyorlar.

Ve bunların başında Rus subaylar var. Burada asıl önemli olan şey şu; Azerbaycan ordusu daha eğitimli ve modern silahlar kullanıyorlar. Azerbaycan boğazından kesip alıyor silahları… Ama Ermenistan'a Rusya hibe veriyor silahları. Ve Ermenistan'a askeri ittifakta müttefikdir Rusya. Ama harbi asıl belirleyen savaş motivasyonudur. Motivasyon Azerbaycan Ordusu'ndadır.





CEPHE HATTINDA SON DURUM NE?

Azerbaycan ordusunun topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonu devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.