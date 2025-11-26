Elektrik faturalarında yeni dönem: Kademe uygulaması 1 Ocak’ta başlıyor

Aylık 333 kWh üzeri için bilgilendirme başladı

Elektrik dağıtım şirketleri, yeni kademe uygulaması öncesinde tüketimi aylık 333 kilovatsaatin üzerinde olan abonelere mesaj göndermeye başladı. Bu miktar, mevcut tarifeyle yaklaşık 984 liralık bir fatura tutarına denk geliyor.

Yıllık 4 bin kWh sınırı: Destek bitecek

2025 yılı boyunca bir hanenin toplam tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerine çıkarsa devlet desteği sona erecek. Bu sınırın üzerinde elektrik kullanan aboneler, tüm yılın aşım kaydı nedeniyle daha yüksek tarife ile karşılaşacak.

2026'da yüksek tarifeli fatura dönemi

Belirlenen tüketim limitini aşan aboneler, 2026 yılı boyunca faturalarını "son kaynak tedarik tarifesi" üzerinden ödeyecek. Böylece fazla tüketim yapan kullanıcılar için daha maliyetli bir dönem başlamış olacak.