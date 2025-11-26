Elektrik faturalarında yeni dönem: Kademe uygulaması 1 Ocak’ta başlıyor
Elektrik faturalarında devlet desteğine ilişkin yeni limit 1 Ocak 2026’da uygulanmaya başlayacak. Aylık tüketimi 333 kilovatsaatin, yani yaklaşık 984 liranın üzerine çıkan aboneler destek kapsamı dışında kalacak. Elektrikli otomobil sahiplerinin ise artacak şarj tüketimi nedeniyle daha yüksek faturalarla karşılaşması bekleniyor.
Aylık 333 kWh üzeri için bilgilendirme başladı
Elektrik dağıtım şirketleri, yeni kademe uygulaması öncesinde tüketimi aylık 333 kilovatsaatin üzerinde olan abonelere mesaj göndermeye başladı. Bu miktar, mevcut tarifeyle yaklaşık 984 liralık bir fatura tutarına denk geliyor.
Yıllık 4 bin kWh sınırı: Destek bitecek
2025 yılı boyunca bir hanenin toplam tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerine çıkarsa devlet desteği sona erecek. Bu sınırın üzerinde elektrik kullanan aboneler, tüm yılın aşım kaydı nedeniyle daha yüksek tarife ile karşılaşacak.
2026'da yüksek tarifeli fatura dönemi
Belirlenen tüketim limitini aşan aboneler, 2026 yılı boyunca faturalarını "son kaynak tedarik tarifesi" üzerinden ödeyecek. Böylece fazla tüketim yapan kullanıcılar için daha maliyetli bir dönem başlamış olacak.