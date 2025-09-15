PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da duyulan patlama sesinin nedeni belli oldu

lazığ’da duyulan patlama sesinin nedeni belli oldu. Sesin sonik patlama sonucu meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne birçok ihbar düştü ve sosyal medyalardan bir hava aracının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Patlama sesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çıkan sesin jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlama olduğu öğrenildi. Bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini dile getiren Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sesin nedeninin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle