İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Peki, Siyasi yasak nedir? Ekrem İmamoğlu görevden mi alındı? İşte merak edilenler!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı.

Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı.

Duruşmada Murat Ongun ve Necati Özkan tanık olarak dinlendi. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaada 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak talebini yineledi.

Sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma yapmak için makul süre isteğini yerinde gören mahkeme duruşmayı erteledi. Saat 16.00'ya ertelenen duruşma sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmaları ile başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat esasa ilişkin yaptığı savunmada, "Şu aşamaya kadar verdiğimiz beyanları tekrar ediyoruz. Seçimi iptal edepleri kim olduğunu dair ilişkin iki hususu sunuyorum. Birisi Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Diğeri ise Süleyman Soylu'nun seçim yenilenmeli söylemi ile ilgili haber metni. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Umarım beni mahcup edersiniz" dedi.

Savunma yapan diğer avukatlar Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu YSK'ya yönelik olmadığını belirterek, beraat talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

SİYASİ YASAKLI NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?



Mevzuatta yer alan ''Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler" düzenlemesi uyarınca, siyaset yasağı konulan kişiler, hiçbir partiye üye olamıyor.



Siyaset yasağı konulan kişiler bağımsız olarak hem genel hem de yerel seçimlere girebiliyor.

SİYASİ YASAK GELSE NE OLUR?

İmamoğlu hakkında açılan dava, kamu görevlisine hakaret suçu nedeniyle. Bu davadaki alt sınır, bir yıl hapis cezasıdır. Kısa süreli hapis cezası kapsamına girmektedir ve ertelenmesi hâlinde 53. maddenin 1. fıkrasındaki yaptırım, bu durumda uygulanmayacaktır. Ancak burada hakaret suçunun heyet halinde çalışan kamu görevlileri hakkında işlendiği ileri sürüldüğünden zincirleme suç kapsamına alınacak ve ceza 1/4'den 3/4'e kadar arttırılabilecektir. Bu durumda da cezanın alt sınırı olan bir yıldan verilmesi imkânsız olacaktır.

Yani mahkûmiyet hâlinde, 53. maddenin 1. fıkrasının "a" bendinden belediye başkanlığı görevine ilişkin, "b" bendinden ise seçme ve seçilme ehliyetine yönelik bir yasaklama gelecektir.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa, Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda, İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.

Bugün verilen karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek; belediye başkanı olarak görevine de devam edecek.

"KARAR KESİNLEŞMEDİ, SİYASİ YASAK ŞU AN İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Katıldığı canlı yayında süreci değerlendiren Avukat Mehmet Sarı ise, "Karar kesinleşmeden TCK'daki maddenin uygulanması mümkün değil. Dosyanın kesinleşmesi gerekiyor, siyasi yasak hali mümkün değil. Suçun niteliği bakımından İstinaf Mahkemesi'nin onamasıyla karar kesinleşmiş olacak. Bir davanın Asliye Mahkemesi'nde 1 ay içerisinde gerekçeli kararının yazılması ve temyiz süresiyle birlikte normal şartlarda 3 ay içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. Kanunen gerekçeli kararın yazılması için 1 ay tanınıyor. Mahkeme uygun gördüğü süre içerisinde taraflara tebliğ ediyor ve İstinaf yolu açılmış oluyor. Mevcut yürüyen davalardaki örneklere bakıldığında 1 yıldan önce kesinleşmesi mümkün değil. Karar kesinleştikten sonra belediye başkanlığının düşmesi yoluna gidilecek" dedi