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Ege Denizi’ndeki depremler Türkiye’yi nasıl etkiler? Tsunami İzmir’i vurur mu?
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Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi nasıl etkiler? Tsunami İzmir'i vurur mu?

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 11:23

Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen 4 ile 5 büyüklüğündeki depremler, bölgede tsunami riskini gündeme getirdi. Uzmanlar, açığa çıkan enerjinin tetikleyici olabileceğini belirtirken, Türkiye'nin özellikle kıyı bölgelerinde tedbir alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Peki, Ege'de yaşanan bu sarsıntılar tsunami tehlikesi yaratır mı? Hangi bölgeler risk altında? Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, kritik bir uyarı yaparak, "Enerji açığa çıktı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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