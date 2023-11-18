Edirne'nin İpsala ilçesinde kuvvetli rüzgar park halindeki tırı devirdi.

SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu.

PARK HALİNDEKİ TIR DEVRİLDİ

Edirne'nin İpsala ilçesinde gece yarısından itibaren etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki bir TIR devrildi.

EVLERİN ÇATILARI UÇTU

İlçenin Köprü Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi, bazılarının ise dalları kırıldı.

Belediye ekipleri uçan çatı ve devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de zaman zaman sağanak yağış etkili oluyor.