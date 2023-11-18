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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023, 15:53 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 16:02

Edirne'de rüzgar TIR devirdi

Son dakika haberleri... Edirne'de kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar kökünden sökülürken park halindeki bir TIR devrildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde kuvvetli rüzgar park halindeki tırı devirdi.

SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu.

PARK HALİNDEKİ TIR DEVRİLDİ
Edirne'nin İpsala ilçesinde gece yarısından itibaren etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki bir TIR devrildi.

EVLERİN ÇATILARI UÇTU
İlçenin Köprü Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi, bazılarının ise dalları kırıldı.

Belediye ekipleri uçan çatı ve devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de zaman zaman sağanak yağış etkili oluyor.

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