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Düzce'de can pazarı: Yolcu otobüsü ile 3 otomobil birbirine girdi

Düzce'de can pazarı: Yolcu otobüsü ile 3 otomobil birbirine girdi
30.06.2023 18:46 - Son Güncelleme: 30.06.2023 18:46

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TEM Otoyolu Düzce mevkiinde otobüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 4’ü çocuk 12 kişi yaralandı.

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova-Elmalık mevkisinde yolcu otobüsü ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan bazı yaralıları kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Kazada yaralanan 13 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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