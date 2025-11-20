Diyarbakır'da TIR dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı

Tır Kavşakta İki Araca Çarptı

Diyarbakır-Batman kara yolunun Karamus Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada 31 BD 454 plakalı tır, kavşaktan geçmekte olan 21 TT 0762 plakalı ticari taksi ile 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar metrelerce sürüklendi ve bölge adeta savaş alanına döndü.

2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı Hayata Döndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılardan biri ambulansta yapılan kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Toplam 3 yaralı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Bu Kavşakta Her Gün Kaza Oluyor"

Görgü tanığı Karamus Mahalle Muhtarı Mustafa Çapar, kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek, "Tır iki araca birlikte vurdu, çarpmanın şiddetiyle araçlar metrelerce sürüklendi. Bu kavşakta her gün kaza oluyor, önlem alınması gerekiyor" dedi.

Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.