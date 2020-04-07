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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Berat Gecesi özel duası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Berat Gecesi özel duası

07.04.2020 23:56

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber canlı yayınına katılarak Berat Gecesi yapılacak dualardan bahsetti. Erbaş, Arka Plan programının ardından Berat Gecesi için dua etti.


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