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Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki refüje çarptı: 2 ölü 3 yaralı
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Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki refüje çarptı: 2 ölü 3 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 20:20 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 20:20

Erzurum'un Aşkale ilçesinde feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza bugün saat 14.00 sularında Aşkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. 37 ANL 834 plakalı toyota corollo marka otomobil Saptıran köyü yol ayrımı mevkiine geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan refüje çarptı. Refüj üzerinden geçen otomobil arazi yol birleşimine hızla çarptıktan sonra parçalanarak dururabildi.
Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücüler tarafından ilçe 112 acil ekiplerine haber verildi.
Kaza yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri yol kontrolünü sağlarken Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ve Sağlık personelleri otomobilde bulunan kazazedelere yardım ettiler.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Durumu ağır olan 9 yaşında olduğu tahmin edilen çocuk ambulans ile ilçe devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve bir yolcuda ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edildi.
Kazada araçta bulunan kadın yolcu hayatını kaybederken bir diğer yolcuya ilçe sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı ile müdahalede bulunduysa da hayata döndürülemedi.
Hastaneye kaldırılan çocuk için hava ambulans helikopteri gelerek ilçe stadyumundan alarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevki sağlandı.
Meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi ağır yaralanırken, 2 kadın hayatını kaybetti.

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