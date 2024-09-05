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Dilan Polat ve Eşi Engin Polat’ın davasında 2. gün: Gözyaşları ve çarpıcı ifadeler!
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Dilan Polat ve Eşi Engin Polat’ın davasında 2. gün: Gözyaşları ve çarpıcı ifadeler!

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024, 17:34 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 17:34

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ikinci gün, sürpriz gelişmelere sahne oldu. Siyah kıyafetlerle dikkat çeken Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu, bu kez beyaz kıyafetler tercih etti. Davanın en dikkat çeken isimlerinden, "Mıstık" lakaplı Mustafa Özalp ise Polat ailesi için "Sadece müşterilerimizden biri" ifadesini kullandı. Dilan Polat’ın duruşma sırasında gözyaşlarına boğularak salonu terk ettiği öğrenilirken, savcı, Engin Polat ve diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

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