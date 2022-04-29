RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Dijital platformlarda dezenformasyona son! AK Parti açıkladı: AB'nin Dijital Hizmet Yasası’nı Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız

Dijital platformlarda dezenformasyona son! AK Parti açıkladı: AB'nin Dijital Hizmet Yasası’nı Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız

Dijital platformlarda dezenformasyona son! AK Parti açıkladı: AB'nin Dijital Hizmet Yasası’nı Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız
29.04.2022 10:31

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Dezenformasyon Düzenlemesi'ne ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Üna, "Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız." dedi. Ünal, "Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yaptığı son dakika açıklamasında "Avrupa Birliği'nin, 23 Nisan 2022'de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası'nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek." ifadelerine yer verdi.

Ünal, "Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Ünal, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye'den taslak halinde bize Meclis'e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli'ye verdi. Salı günü MHP'li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM'ye sunacağız.

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