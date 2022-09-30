DHKP/C'nin kozmik karargahı İdil Kültür Merkezi'ne baskın! 5 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre İstanbul'da terörle mücadele ekipleri Şişli'de bulunan ve örgütün "kozmik karargahı" olarak bilinen İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.