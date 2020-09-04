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Denizli'de orman yangını! Çardak ilçesindeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Denizli'de orman yangını! Çardak ilçesindeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
04.09.2020 08:37

Denizli'nin Çardak ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında Hayriye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun yangına dair son durumu A Haber canlı yayınında aktardı...


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