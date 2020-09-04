Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1. ve 3. kısımları bugün açılacak Ankara-Niğde Otoyolu'nun son kısmını ise 29 Ekim'de hizmete almayı planladıklarını bildirdi.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1. ve 3. kısımları bugün açılacak Ankara-Niğde Otoyolu'nun son kısmını ise 29 Ekim'de hizmete almayı planladıklarını bildirdi. Otoyolun açılmasıyla seyahatin 1 saat 52 dakika kısalacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu yol yıllık 1.6 milyar lira kazandıracak" dedi.