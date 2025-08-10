Çorlu’da seramik deposunda yangın: Tekstil fabrikasına sıçradı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seramik deposunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yan taraftaki tekstil fabrikasına sıçradı. Olayda 2 kamyon ve yüzlerce koli seramik tamamen yanarken, bir bina da hasar gördü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki seramik deposunda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, Mertül Tekstil fabrikasına sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın nedeniyle fabrika üretimi durdu, bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.