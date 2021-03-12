CHP'nin "yoksul emekli kadın" kurgusu ifşa oldu! "Evine ekmek alamıyor" denilen kadın alkol sefasında

CHP'nin yalan ve karalama üzerine kurulu siyaseti ifşa olmaya devam ediyor. Partinin "yoksul emekli" olarak kürsüye çıkarttığı ve evine ekmek alamadığı söylenen kadının alkol sofralarında çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan görüntüler, CHP'nin kurgu oyununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünya çapında kabul gören birçok otorite kurum Türkiye'nin büyüme beklentilerini birbiri ardına revize ederken ve pandemi döneminde yaşanan büyümeyi parmakla gösterirken muhalefet algı çalışmalarından geri durmadı.







Ana muhalefet partisi CHP, büyüme rakamlarına rağmen sistematik olarak insanlara ekonomi üzerinden yalanlar pompalamaya devam etti.





CHP'NİN "YOKSUL EMEKLİ" YALANI ELİNDE PATLADI

CHP, bu konudaki tavrını bir üst seviyeye çıkardı ve genel merkez binasında bir kurguya imza attı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarının da yer aldığı kurgu kapsamında; kürsüde konuşturulan emekli kadın, yoksulluk yaşadığını evine ekmek ve süt alamadığını söyledi.





GERÇEK O FOTOĞRAFLARLA ORTAYA ÇIKTI

Aradan saatler geçti ve gerçek ortaya çıktı. Sosyal medya kullancıları, ekmek ve süt alamadığını söyleyen kadının saatler sonra alkol sofralarında çekilen fotoğraflarını karşısında gördü.







Ortaya çıkan fotoğraflar, CHP'nin kurgu siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.







