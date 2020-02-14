CHP'li Mahmut Tanal’ın başörtüsü hazımsızlığına AK Parti milletvekilinden yanıt! 14.02.2020 13:43

CHP’li Mahmut Tanal Meclis Genel Kurulunda konuşurken başörtüsüne ilişkin skandal cümlelere imza attı. Ak Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat konuya ilişkin açıklamalarını A Haber’e yaptı. Polat, "CHP’de yıllardır milletvekilliyi yapan Mahmut Tanal’ın 2013’de bir idare de başörtü yasağına ilişkin kaldırma itirazı vardır. 2013’den 2020’ye fikirlerini değiştirmemiştir. Tamamen FETÖ ahlakı bunun ahlakı olmuş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat skandal ifadelere yönelik şunları kaydetti:

"Dün 161 sıra sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunları görüşülürken Mahmut Tanal partisi adına söz aldı ve bir ifadede bulundu. Bu ifade şöyleydi, "kadınların nerede örtüneceği bellidir, Kabe'ye giderken, namaz kılarken ve taziyeye giderken kapanır." Bizde o esnada müdahale ettik fakat bizim sesimizi bastırdılar. Şunu görüyorum ki CHP zihniyeti Fetöcüler ile beraber yürüyerek onlara benzemişlerdir. İyi ki CHP'nin içerisinde Mahmut Tanal gibi açık sözlü insanlar var da gerçek zihniyetlerini ortaya koyuyorlar. CHP'de yıllardır milletvekilliyi yapan Mahmut Tanal'ın 2013'de bir idare de başörtü yasağına ilişkin kaldırma itirazı vardır. 2013'den 2020'ye fikirlerini değiştirmemiştir. Tamamen FETÖ ahlakı bunun ahlakı olmuş durumdadır."

NE OLMUŞTU?

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM kürsüsünde yaptığı açıklamada başörtüsünün sadece Hac ve Umre'de takılması gerektiğini söylemişti.