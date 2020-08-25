Sözde liyakat temsilcisi CHP'li başkanlardan akrabalara kıyak!

25.08.2020 14:30

Liyakatten dem vuran CHP'de bazı belediye başkanlarının akrabalarını işe almaları kamuoyunda büyük tepkiye yol açmaya devam ediyor. En son yaşanan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda için görev icat edip 'Onursal koordinatör' yapması belediyelerdeki akraba torpillerini tekrar gündeme getirdi.

Liyakatten dem vuran CHP'de bazı belediye başkanlarının akrabalarını işe almaları kamuoyunda büyük tepkiye yol açmaya devam ediyor. En son yaşanan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda için görev icat edip 'Onursal koordinatör' yapması belediyelerdeki akraba torpillerini tekrar gündeme getirdi.

İzmir torpil skandalı ile çalkalanırken sadece Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın değil, birçok CHP'li belediyenin de akrabalarına belediyelerde iş vererek kıyak geçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar…