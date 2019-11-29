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CHP'den İSKİ zammı için skandal açıklama: "Bizim bildirgemizde zam yapmayacağız yazmıyor"

29.11.2019 10:54

Seçimlerden önce "indirim yapacağız" diye halkı kandıran CHP'li İBB yönetimi, İSKİ'nin yapmak istediği gizli zammı skandal sözlerle savundu. CHP'li Meclis üyesi Hayrettin Özbakır, "Bizim bildirgemizde zam yapmayacağız yazmıyor" ifadelerini kullandı.


Yerel seçimlerden önce su faturasına indirim yapılacağını vaat edip göreve geldikten hemen sonra zam üstüne zam yapan CHP'li İBB yönetimi, İSKİ'nin yapmak istediğini yüzde 80'e varan zammı böyle savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde konuşan CHP'li üye Hayrettin Özbakır, "Fiyatta yapacağımız güncellemeyi, zammı ne yazık ki en asgari oranda tutmaya gayret gösteriyoruz. Bu böyle biline. Bizim seçim bildirgemizde "Zam yapmıyoruz" diye bir taahhütümüz yoktu. "İndirim yapacağız" diye bir taahhütümüz vardı. Onu da hamdolsun hayata geçirdik. Saygıdeğer Meclis üyeleri, dünyanın hiçbir yerinde de belediyenin yaptığı zamların kaynağı katiyen belediye değildir" ifadelerini kullandı.

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