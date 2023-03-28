Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken 7'li koalisyon adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

Koalisyonda adaylık kavgasının devam ettiği dönemde anket oyunlarıyla Kılıçdaroğlu'na karşı pazarlıkta elini güçlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şimdi de kurmayları üzerinden CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyor.



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AKŞENER VE KURMAYLARINDAN ANKET OYUNU: BAŞ AKTÖR KONDA

Bilindiği gibi Akşener adaylık kavgası devam ederken anket oyununu KONDA üzerinden kurmuştu.

ANKET ŞİRKETİ BAŞKANI CHP'DEN ADAY

Adaylık krizi sonrası partiler adaylık başvurularını almaya başlarken Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz siyasete atılıyor. Özkiraz, CHP'den Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

ANKET SEKTÖRÜ ER MEYDANI DEĞİL

Özkiraz'ın aday adaylığı sonrası CHP yandaşı HALK TV yayınında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "Anket sektörü er meydanı değil. Dün bir anket şirketinin sahibi bir partiden aday adayı oldu." dedi.





ANKETLER GÜVENİLİR DEĞİL

Özkiraz'ın yaptığı anketlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Özlale, "Anket şirketi sahibi parti sözcüsü gibi hareket ediyorsa bu o anketlerin güvenilir olduğuna dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor." şeklinde konuştu.



Avrasya Araştırma Şirketi 29 Ekim-6 Kasım arasında yaptığı anketlerde İyi Parti'nin oyunu yüzde 13,3 olarak göstermişti. KONDA tarafından Aralık ayında yüzde 19,6 olarak açıklanan İYİ Parti'nin oranı 31 Ocak 2023 tarihli ankette %17.9 verisiyle aktarılmıştı.

AVRASYA ANKET (29 EKİM-6 KASIM)

CHP % 30.6

AK Parti %30

İYİ Parti:% 13.3

HDP %11.3

MHP %6.8

DEVA %3.4