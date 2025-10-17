Can Holding'e yeni operasyon: 26 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan raporla derinleşti. Raporda, Can Holding bünyesindeki çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Elde edilen verilere göre holding, Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla, gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdi. Bu yöntemle fiziksel akaryakıt kaçakçılığı değil, kayıt dışı fatura zinciri üzerinden organize bir vergi kaçakçılığı ağı oluşturuldu.

88 milyar TL'lik finansal hareketlilik

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz 88 milyar TL'lik finansal hareket tespit edildi.

Bu kapsamda Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle birlikte 121 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Delillerin ardından, örgüt yapılanması içinde aktif rol aldığı değerlendirilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 26 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında:

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl

Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver

Mehmet Kenan Tekdağ

Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ile Zühal Can bulunuyor.

Belgeler ve dijital materyaller ele geçirildi

Şirket merkezleri ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3'ü yurt dışında olmak üzere 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.