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Camdan aşağıya düşen kadın ağır yaralandı
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Camdan aşağıya düşen kadın ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 00:52 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 00:56

Aksaray’da 2. kattaki dairesinin penceresinden battaniye çırpan kadın camdan aşağıya düşerek ağır yaralandı. Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, battaniye çırpmak için dairenin penceresine çıkan B.M. (28) isimli yabancı uyruklu kadın iddiaya göre pencereden sarkması ve dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Toprak zemine düşen kadını fark eden beraber yaşadığı Ş.Ç. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. S.Ç. isimli kişinin ifadesi de alınırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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