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Büyük dedenin takma dişleri sayesinde asrın felaketinden kurtuldular

Büyük dedenin takma dişleri sayesinde asrın felaketinden kurtuldular
27.02.2023 10:18

OTOMATİK OYNAT

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Köşker ailesi, 1999’daki Marmara Depremi'nden korktu. Malatya’da yeni bir hayat kurdu. Ancak kendilerini bu kez 7.7 ve 7.6’lık afette buldu. Büyük dede takma dişlerini evde unutunca yüzyılın felaketinden kurtuldu.

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Malatyalı ahmet Köşker, bir binanın 4'üncü katındaydı. Depreme uykuda yakalandı. Korkuyla uyandı. Eşi ve iki kızını alıp dışarı fırladı. Soğukta kalmamak için babaevinin kapısını çaldı. Gün ağarınca yeniden evlerine dönme kararı aldı.




Ancak baba Abdurrahman Köşker (85), "takma dişlerimi unuttum" ifadesini kullandı. Aile yeniden yukarı çıktı. Bu sırada şehir ikinci kez sallandı. Kendi evleri yıkıldı ama sığındıkları babaocağı sağlam kaldı. Aile mutluluğu ve şaşkınlığı aynı anda yaşadı.

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