Büyük dedenin takma dişleri sayesinde asrın felaketinden kurtuldular

Malatyalı ahmet Köşker, bir binanın 4'üncü katındaydı. Depreme uykuda yakalandı. Korkuyla uyandı. Eşi ve iki kızını alıp dışarı fırladı. Soğukta kalmamak için babaevinin kapısını çaldı. Gün ağarınca yeniden evlerine dönme kararı aldı.







Ancak baba Abdurrahman Köşker (85), "takma dişlerimi unuttum" ifadesini kullandı. Aile yeniden yukarı çıktı. Bu sırada şehir ikinci kez sallandı. Kendi evleri yıkıldı ama sığındıkları babaocağı sağlam kaldı. Aile mutluluğu ve şaşkınlığı aynı anda yaşadı.